أخبار مصر | حزب الوفد: كلمة السيسي بالمنطقة الغربية رسالة قوية

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حزب الوفد: كلمة السيسي بالمنطقة الغربية رسالة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محيى بدراوى، مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام قواتنا المسلحة بالمنطقة الغربية تاريخية وهامة وحملت عدد من الرسائل المهمة التي طمأنت الشعب المصرى، مؤكدًا أنها رسالة قوية لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومى.

وأشاد "بدراوى" في بيان، اليوم السبت، بما جاء في كلمة الرئيس بأن جيش مصر قادر على الدفاع عن أمنها القومى داخليا وخارجيا، الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة، وأثق فى قدرة رجال القوات المسلحة وتضحياتهم إذا ما طلبنا، مشيدًا بما قاله "الجيش المصري من اقوي جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر علي الدفاع عن امن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".

كما أشاد "بدراوى" بالدور البطولى الذى يقوم به صقور القوات المسلحة المصرية في فرض السيطرة الأمنية على امتداد حدود مصر الغربية، مشيداُ بالروح القتالية العالية والاستعدادات القتالية والدور الحيوى المهم في صون مقدسات الوطن وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وسلامة أراضيه.

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كان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، أن اتجاه مصر إلى مجلس الأمن الدولى جاء من أجل الحفاظ على التفاوض وفق المسار الدولى والدبلوماسى والسياسى حتى النهاية، قائلا: "حريصون على التنمية في إثيوبيا وعلى الحياة في مصر".

وأضاف: تحدثت مع الشعب الإثيوبى فى البرلمان الإثيوبى.. وأكدت على حرص مصر على التنمية فى مصر.. وعليكم تقدير الحياة فى مصر.. وأكدنا أنه لا ضرر ولا ضرار.. وأتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى القيادة الإثيوبية.. ونحتاج إلى سرعة التفاوض بما يحقق المصلحة للجميع.. ويؤكد أننا دول قادرة على إنهاء التفاوض بشكل قوى".

وأشاد الرئيس السيسي، بالجهود المشتركة والمتسمرة للقوات المسلحة في حماية البوابة الغربية لأمننا القومي الذي هو امتداد وجزء لا يتجزأ من أمن أمتنا العربية وأشقائنا في دول الجوار المباشرة.

ووجه الرئيس السيسي التحية للقادة والضباط والجنود من أبطال القوات المسلحة وحماة بوابة مصر الغربية، الأشقاء والأبناء من قبائل المنطقة الغربية، قائلا "أقف معكم اليوم مقدرا ومثمنا لجهودكم المشتركة والمستمرة في حماية وتأمين البوابة الغربية لأمننا القومي وكافة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن بحدوده البرية والبحرية والجوية ومجالها الحيوي".