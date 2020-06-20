أخبار مصر | برلماني: زيارة السيسي إلى المنطقة الغربية العسكرية لها دلالات كبيرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: زيارة السيسي إلى المنطقة الغربية العسكرية لها دلالات كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المنطقة الغربية العسكرية لها دلالات كبيرة في هذا التوقيت، في ظل أزمة سد النهضة ومراوغات الجانب الأثيوبي وما تشهده المنطقة من عدم استقرار في دول الجوار وتعدي أردوغان على ليبيا الشقيقة ودعمه للإرهاب في المنطقة.

وأضاف الجوهري في بيان، اليوم السبت، أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت قوية ومعبرة عن آمال كل المصريين، حيث أكد الرئيس السيسي على قدرة الجيش على حماية مصر وأمنها القومي داخليا وخارجيا،وأن قواتنا المسلحة منتشرة على جميع حدودنا، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بجانب قواعدنا العسكرية، الموجودة في كل مكان.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن مصر لا تلجأ للخيار العسكري إلا كخيار أخير، بعد استنفاذ كل الوسائل السلمية، مؤكدا أن الجيش المصري أثبت دائما انه قادر على حماية الوطن، وأن قواتنا المسلحة جاهزة على أعلى مستوى برا وبحرا وجوا، وأن قواتنا المسلحة قادرة على حماية أمننا القومي، وحماية حدودنا في أي وقت.

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وثمن عضو مجلس النواب، تأكيد الرئيس السيسي على أننا ما زلنا نتمسك بالحلول السلمية، في قضية سد النهضة، ونتمسك بالاتفاقيات الدولية في حماية حقوقنا، مضيفًا أننا لجأنا إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن وصلت المفاوضات مع أثيوبيا إلى طرق مسدودة، في ظل مراوغاتهم المستمرة.

وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن اتجاه مصر إلى مجلس الأمن الدولى جاء من أجل الحفاظ على التفاوض وفق المسار الدولى والدبلوماسى والسياسى حتى النهاية، قائلا: "حريصون على التنمية في إثيوبيا وعلى الحياة في مصر".

وأضاف: تحدثت مع الشعب الإثيوبى فى البرلمان الإثيوبى.. وأكدت على حرص مصر على التنمية فى مصر.. وعليكم تقدير الحياة فى مصر.. وأكدنا أنه لا ضرر ولا ضرار.. وأتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى القيادة الإثيوبية.. ونحتاج إلى سرعة التفاوض بما يحقق المصلحة للجميع.. ويؤكد أننا دول قادرة على إنهاء التفاوض بشكل قوى".