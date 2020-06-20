أخبار مصر | رئيس السكة الحديد يتفقد خط "بنها - الإسماعيلية" (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس السكة الحديد يتفقد خط "بنها - الإسماعيلية" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، "خط بنها – الإسماعيلية"، برفقة مسئولي الإدارات المعنية ومدير المنطقة ورئيس شركة الخدمات المتكاملة لأعمال التأمين والنظافة ومسئولي شركة سيمنس الألمانية واستشاري المشروع ايتالفير الايطالية.

وتفقد رسلان السكك والمحطات والأبراج والمزلقانات وكذا ما تم نهوه بمشروع كهربة الإشارات على طول الخط.

وبدأت الجولة بمحطة بنها؛ للوقوف على انتظام سير العمل بها ووجه رئيس الهيئة بضرورة استبدال الأرشيف الورقي بكافة مكاتب المحطة بنظام إلكتروني حديث مع توفير أجهزة الكمبيوتر اللازمة لإحداث تلك النقلة.

وحرص رسلان على التأكيد علي نظافة حوش المحطة ومراجعة موقف الأملاك والتعديات للحفاظ علي أموال الهيئة وأصولها، ولم تخلو التوجيهات من الإشارة إلي قص الحلفا والهيش علي جانبي المزلقانات حتي لا تؤثر على أداء أجهزة تشغيل المزلقانات ودفعًا لضرر الحرائق.

كما وجه بضرورة الارتقاء بمستوى نظافة المحطة للوصول لأعلى مستوى ليليق بالمظهر العام لهيئة السكة الحديد، تلاها المرور على محطات (منيه السباع، شبلنجة، العزيزية، منيا القمح، الجديدة، الفرافرة، الزنكلون، الزقازيق، الشبانات، الصوة، أبو حماد، القصاصين، المحسمة، أبو صوير، الإسماعيلية".

ووجه رسلان خلال زيارة تلك المحطات باستكمال أعمال الصيانة الميكانيكية للسكك وغلق المعابر الغير قانونية وكذا قص الهيش والحلفا وزيادة منسوب البازلت في بعض المسافات بالسكك، ورفع ناتج التجديدات من على السكك وأحواش المحطات، ونظافة الأحواش ورفع المخلفات من على جانبي السكك، ورص وتستيف الخردة بالأحواش وتجمعيها بأماكن آمنة تمهيدًا للتصرف فيها بالطرق القانونية، كما أكد على غلق الفتحات الموجودة بأسوار المحطات لتأمين حركة مسير القطارات على خطوط الهيئة والحفاظ علي أرواح المواطنين.

وتفقد رئيس الهيئة أبراج الإشارات بالمحطات ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنها بورسعيد بطول 214 كم تنفيذ شركة سيمنس الألمانية والذى يعمل حاليًا بنظام الارتباط الميكانيكي ويتم تطويره للعمل بنظام الكترونى حديث EIS بالإضافة إلى تنفيذ به نظام تحكم مركزي CTC ووجه رئيس الهيئة للشركة المنفذة بضرورة وضع برنامج زمني محدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخول المشروع بالكامل بالخدمة بكافة مكوناته لتحقيق الهدف المرجو للمشروع.

وتابع رسلان جولته بالمرور على مكاتب حجز التذاكر بالمحطات على طول الخط، مؤكدًا على العاملين بحسن معاملة الجمهور وتقديم لهم كافة التسهيلات التي تمكّنهم من الحصول على الخدمات في أسرع وقت مع التأكيد على الإجراءات الوقائية من وجود مسافات آمنة بين جمهور الركاب أمام المكاتب وغيرها من الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة حفاظًا علي صحتهم كتوصيات وزارة الصحة لمواجهة الوباء العالمي، كما أكد من جديد بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الهيئة دون تهاون أو تقصير.

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وفي سياق الاهتمام بالمظهر العام والشكل الخارجي لكافة مكونات المرفق، وأثناء تفقده محطة منية السباع وجه رئيس الهيئة بدهان لوحة الإعلانات بالمحطة، جدير بالذكر تعدّ محطة منيه السباع واحدة ضمن 34 محطة تقوم الهيئة بتطويرها تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، كما وجه برفع العشوائيات المتواجدة أعلي المحطات مع وضع مخطط عام لنظافة واستغلال تلك الأسطح بما يعكس مكانة ووضع كل محطة.

وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية باستمرار المجهودات الخاصة بغلق المعابر الغير قانونية على خطوط السكك الحديدية، وجه المهندس أشرف رسلان في أثناء مروره بمحطة منيا القمح ومعاينته لبعض المعابر الغير قانونية بتكليف مدير الهيئة للمنطقة بالتنسيق اليومي مع الإدارات المحلية والشرطة لغلق تلك المعابر بمحاضر شرطية تحرر بإسم منشئيها.

وعلى جانب متصل، نبّه رسلان أثناء مروره على محطة أبو حماد بمراجعة كافة الأكشاك على الأرصفة وتغييرها للنموذج المعتمد لدي الهيئة وتحرير محاضر شرطة لمخالفي بنود التعاقد فيما يخص المساحات وخلافه، كما أصدر تعليماته بفسخ عقد الكافتيريا المتواجدة علي رصيف المحطة لمخالفتها لبنود التعاقد، علاوة علي إصدار تعليمات عامة باستثمار المباني الموجودة على أرصفة المحطات لتعظيم موارد الهيئة وعمل حصر كامل للتعديات على طول الخط وإصدار قرارات إزالة وطرد للمخالفين وتفعيل تلك القرارات بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات والشرطة المحلية.

وتم زيارة برج ابو حماد للوقوف على تقدم الأعمال به، حيث من المقرر ان تتم اعمال تجارب التشغيل به تمهيدا لدخوله الخدمة فى منتصف يوليو القادم.

ومن جانبه حرص رسلان على مراجعة صناديق الحريق ووسائل الإطفاء الموجودة بالمحطات واستعدادها الدائم للعمل والتأكيد على رفع مستوى السلامة والصحة المهنية وتنفيذ كافة الاشتراطات وتجربة جميع الأنظمة للتأكد من صلاحيتها للحفاظ على المحطات والعاملين من أي اخطار تواجههم ومن شأنها أن تمثل خطورة علي سلامتهم.

كما وجه رسلان بعمل سور نيوجرسي من كم 66 الى كم 70 للحفاظ على السكة، وكذا مراجعة وعمل الصيانة اللازمة للجسور التي تحتاج الى صيانة.

واستكمالًا لجولته، تفقد رسلان محطة القصاصين ووجه بميكنة المحطة، كما أصدر توجيهاته باستكمال صندوق الإسعاف الخاص بالمحطة، واطمأن على سير العمل بالمحطة وبالمرور على برج القصاصين نبه رسلان على تعديل ارتباط البلوك وامتداد السكك لتقليل عددها، وقام باختبار معلومات عامل البلوك للاطمئنان على مدى استيعابه وتطبيقه لوائح التشغيل.

وفى نهاية جولته، شدد رسلان على رفع القضبان من حوش محطة الإسماعيلية وعمل برنامج زمني محدد لنظافة حوش المحطة ورفع الخردة وإزالة العشوائيات بها لتتناسب وقيمة المحطة تاريخيًا والنسق الجمالي الذي تسير فيه الهيئة بالتوازي وخطة التطوير الشاملة لكافة مكونات المرفق.