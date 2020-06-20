أخبار مصر | بعد وفاة مسؤول بالأزهر.. توجيه عاجل من الطيب في حادث أسيوط

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد وفاة مسؤول بالأزهر.. توجيه عاجل من الطيب في حادث أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالتكفل بعلاج مصابى حادث تصادم أسيوط الأليم، الذي وقع اليوم السبت، وكان من بين المتوفين، مساعد اللجنة الشرعية بالأزهر.

كما وجه شيخ الأزهر، خلال بيان صحفي، بالتأكيد على حصولهم على الرعاية الطبية المطلوبة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن صحة المصابين وسلامتهم.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

في سياق آخر، حرص الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على زيارة بعض مقرات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على تجهيز اللجان وتطهيرها، قبل انطلاق عملية الامتحانات بساعات، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا الأحد.

وقال الشيخ علي خليل إن هذا العام هو عام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وكذلك الاستعدادات هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ، مؤكدًا أن الأزهر أخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب، مبينًا أنه يتم تعقيم اللجان منذ 10 أيام بشكل يومي، موضحًا أنه تم تجهيز زجاجة جل وكحول لكل طالب،كما أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبًا بأي حال من الأحوال.

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وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في الأخذ بالاحتياطات، مطالبا الطلاب وأولياء أمورهم بعدم القلق أو الخوف، لأن مستقبل أولادهم في أيد أمينة وهي من أهم أولوياتنا.

وطالب الشيخ علي خليل الطلاب بالالتزام بالتعليمات حرصًا على حياتهم ومستقبلهم، كما طالب فضيلته أولياء الأمور بعدم التواجد خارج اللجان مع تقديم النصح لذويهم بالالتزام بالتعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح والسلامة لجميع الطلاب

وبعث فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة إلى أبنائه طلاب الثانوية العامة والأزهرية بمناسبة انعقاد امتحاناتهم ابتداء من غد الأحد، من خلال حسابه الرسمي على موقعي فيسبوك وتويتر.

وقال فضيلته: "أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة والأزهرية، أنتم أمل مصر ومستقبلها المشرق"، موجها لهم النصيحة بالتوكل على الله وتجنب الخوف والقلق: "نصيحتي لكم في هذا الوقت أن توكلوا على الله، وجدوا واجتهدوا، واحذروا الخوف والقلق، فالتوفيق بيد الله، وثِقُوا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا".

وحرص الإمام الطيب على طمأنة أبنائه الطلاب قبيل ساعات من انعقاد الامتحانات، والتي تعد الأهم في تاريخهم العلمي لما يترتب عليها من تحديد لتخصصاتهم العلمية والمهنية فيما بعد، حيث قال فضيلته "أنتم أمانة في أعناقنا، ولا ندخر وُسعًا من أجل الحفاظ على سلامتكم وضمان الأفضل لمستقبلكم".

كان الإمام الطيب قد عقد اجتماعا- عن بعد_ مع رؤساء المناطق الأزهرية، الأحد الماضي، ليطمئن بنفسه على سير خطة عمل امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ومدى جاهزية المعاهد واللجان لاستقبال الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالأزهر.