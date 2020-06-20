شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتابع ملابسات مقتل شاب مصري بجدة: أطلق عليه سعودي النار في مشاجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، حادث مقتل الشاب المصري أحمد سعيد محمد الطاهرة، 27 عامًا، من مواليد محافظة الشرقية، ويعمل مندوب مبيعات، للوقوف على ملابسات الحادث.

كما يتابع الوزير حقوق المتوفى العمالية طرف كفيله، ومعرفة موعد دفن الجثمان طبقًا لما تسفر عنه التحقيقات بالتنسيق التام مع القسم القنصلي.

كان «سعفان» قد تلقى تقريرًا، السبت، عبر المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، وليد عبدالرزاق، أشار فيه إلى أنه يتواصل مع القسم القنصلي لمعرفة تفاصيل الحادث، فضلًا عن اسم الشركة التي يعمل بها لمتابعة مستحقاته، معربًا عن خالص تعازيه لأهل المتوفى، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

كان وزير القوى العاملة قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بجدة، بمجرد علمه بالحادث بمتابعة إجراءات دفن جثمان المواطن المصري بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقاته المالية.

يذكر أن الجالية المصرية بالسعودية كانت قد أعلنت عن مقتل الشاب المصري المدعو أحمد سعيد الطاهر، 27 عامًا، بجدة، إثر إطلاق نار عليه من أحد السعوديين عليه بسبب شجار نشب بينهما.

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