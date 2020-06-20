شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تستشكل ضد حكم فتح لجان «ولاد الأكابر» في بيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، باستشكال (دعوى رقم 43639 لسنة 74 شق عاجل)، بوقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى المقامة، بشأن وقف تنفيذ وإلغاء قرار عقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 لطلاب مدينة بيلا بكفر الشيخ، وطالبت الوزارة الطلاب بأداء الأمتحان في موعده غدًا طبقًا للجان المدرجة ببطاقات أرقام الجلوس الواردة من لجنة النظام والمراقبة المختصة.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد قرر عدم اجراء أي امتحانات بلجنة بيلا بمحافظة كفر الشيخ والتي عرفت بلجنة «أبناء الأكابر» والتي شهدت أعمال غش جماعي وشغب خلال السنوات الماضية.

في سياق متصل، تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع المديريات التعليمية بالمحافظات، الاستعدادات النهائية لامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستبدأ غدًا الأحد، وذلك في إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق سلامة أبنائنا الطلاب وأداء امتحانات آمنة ومنضبطة.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بالتنسيق مع مديريات وزارة الصحة والسكان لموافاة اللجنة الثلاثية بالمحافظة بقوائم طلاب الثانوية العامة المصابين بفيروس «كورونا»، وكذلك المخالطين لحالات مصابة بالفيروس، لتعميمها على رؤساء لجان سير الامتحان.

وأشارت إلى ضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب داخل لجان سير الامتحان والتعامل بهدوء مع الطلاب، والسماح للطلاب باستخدام الكمامات الطبية الخاصة بهم، حال رفضهم استخدام الكمامات الطبية التي يتم توزيعها عليهم داخل لجان سير الامتحان، فضلاً عن السماح للطلاب باصطحاب المتعلقات الشخصية (الوقائية فقط) داخل اللجان «المناديل- زجاجات المياه- المطهرات- الواقي البلاستيكي» مع تسليمهم المستلزمات الطبية الوقائية المقرر صرفها لهم.

وشددت على ضرورة عدم تداول الأدوات الشخصية للملاحظين داخل لجان سير الامتحان فيما بينهم وبين الطلاب ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لكراسات الامتحان من وإلى الطلاب.

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وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.