شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنعى وفاة معلم في انقلاب ميكروباص بطريق حلايب وشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص الحزن والأسى وفاة «أ.ع.أ»، أحد المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، إثر انقلاب ميكروباص بالكيلو 30 طريق «الشلاتين- حلايب» جنوب محافظة البحر الأحمر.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إخطارًا من مديرية البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 جنوب مدينة الشلاتين.

وتتابع وزارة التربية والتعليم حالة المصابين في الحادث أولاً بأول وتتمنى لهم الشفاء العاجل.