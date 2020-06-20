شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمعية الإفريقية»: من حق مصر اللجوء لأي وسائل حال عدم امتثال إثيوبيا لمجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام للجمعية الافريقية، إن مصر في طلبها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، حول سد النهضة الأثيوبي دعت فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق، جاء من كون مصر عضوًا في مجلس الأمن منذ إنشائه عام 1948، وأنها سبق لها وتقدمت برسالة إلى المجلس من عدة أسابيع شرحت خلالها موقفها من القضية، وما ترتب عليه من مواقف إثيوبية تتسم بالتعنت في المفاوضات.

وقال إن إثيوبيا بناءً على ذلك قامت هي أيضا بإرسال رسالة مماثلة إلى مجلس الأمن، وأيضا السودان، وأن الطلب المصري الأخير، وضحت فيه أن الموقف الإثيوبي في المفاوضات يؤثر على الأمن والسلم الدولي والإقليمي في المنطقة، وأن مصر أكدت في طلبها لمجلس الأمن، بضرورة التأكيد على الأطراف المعنية في الأزمة بالعودة إلى استئناف المفاوضات بالشكل العادل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث في الحقوق التاريخية من مياه النيل.

وأضاف حجاج أن مصر لم تطلب بتوقيع عقوبات على إثيوبيا في طلبها لمجلس الأمن، وكل ما طلبته هو ضرورة قيام المجلس بواجباته ومهامه التي تضمن الوصول تسوية عادلة بين الدول أطراف الأزمة، وبما يراعي حقوق الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا، وبخاصة أن مجلس الأمن من أهمّ أنظمة الأمم المتحدة المتنوعة، وهدفه الحفاظ على الأمن والسلام الدولي، وهو النظام الوحيد الذي يمتلك نفوذ وسلطة في اتخاذ قرارات تلتزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقها، وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وعلى خلاف الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة التي تكتفي بتقديم توصيات للحكومات المختلفة.

وأكد على أن مجلس الأمن من أهم أجهزة الأمم المتحدة ومن مهامه الرئيسية ومسؤولياته حفظ السلام والأمن الدولي ويقع على عاتق مجلس الأمن الدولي، وفقا لميثاق الأمم المتحدة تحقيق عدد من المقاصد، وهي: المحافظة على السلام والأمن الدولي، وتطوير العلاقات الدولية بين الشعوب والأمم، والتعاون والمشاركة لحل المشاكل الدولية، واحترام حقوق الإنسان. تنسيق أعمال الأمم المتحدة، وجعلها الجهة الرئيسية المشرفة على كل ذلك، وأنه يجب على جميع أعضاء الأمم المتحدة احترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والعمل على تنفيذها، غير انه إذا لم تنصاع إثيوبيا لهذه المقاصد فإن لمصر وسائل أخرى قد تلجأ إليها.

وكان خطاب مصر إلى مجلس الأمن قد استند إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

واتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

Advertisements

وأكدت مصر مجددًا على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظرًا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.