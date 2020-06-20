شكرا لقرائتكم خبر عن طالب «هندسة بنها» يبتكر ماكينة لتصنيع الكمامات: تنتج 100 في الدقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ابتكر الطالب عماد الدين أسامة، الطالب في بكالوريوس هندسة بنها قسم ميكانيكا، ماكينة لإنتاج الكمامات بالجهود الذاتية لتغطية احتياجات مستشفي بنها الجامعي وجمهور المواطنيين بالقليوبية.

وأشار أسامة إلى أنه أعجب بماكينة صناعة الكمامات البرازيلية والتي تم تصميم الماكينة الحالية على غرارها، لافتا إلى أنه ظل يعمل على تلك الفكرة بمتابعة يومية مع الدكتورة نرمين منذ بداية شهر رمضان وبالفعل نجح في إنتاج الماكينة والتي تنتج 100 كمامة في الدقيقة بمعدل 6 آلاف كمامة في الساعة، ولها كتالوج ومعه التصميم الجاهز والخاص بها.

وأضاف أنه كان لا يعرف جيدا أسلوب وطريقة صناعة الماكينة فاخذت منه شهر ونصف عمل تقريبا، أما الآن فإذا صنع واحدة أخرى ستأخذ منه 10 أيام فقط.

ووجه المبتكر الشاب الشكر إلى رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد والدكتورة نرمين عدلي رئيس قسم السموم بكلية الطب ببنها ورئيس وحدة روافد لتصنيع المستلزمات الطبية بكلية الطب بجامعة بنها ورائد أسرة طلاب من اجل مصر، التي أتاحت له الفرصة في الإبداع والابتكار وذللت له كل الصعاب، متمنيا أن تمر أزمة كورونا على مصر ويرفع الله الوباء.

من جانبها، أشارت الدكتورة نرمين عدلي أن الماكينة تم تصنيعها بأيادي الطلاب وطبقا للمواصفات العاليمة باستخدام الجهود الذاتية، مشيرة إلى أن تلك الفكرة باتت ملحة بعد ظهور فيروس كورونا في مصر وأن الاحتياج الشديد للكمامات كان وراء تصنيع الماكينة.

وأضافت عدلي أن الوحدة تستهدف إنتاج كميات كبيرة من الكمامات ليتم توزيعها على رواد المستشفيات الجامعية إلى جانب توزيعها على رواد جامعة بنها وبعض المصالح الحكومية والمستشفيات والمراكز الطبية وأقسام الشرطة والمواطنين لوقايتهم من الحد من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

أول ماكينة لعمل الكمامات بجامعة بنها