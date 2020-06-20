شكرا لقرائتكم خبر عن خرقوا حظر التجول.. «الداخلية» تضبط 4684 شخصًا و3111 وسيارة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 4684 شخصًا و3111 سيارة خلال 24 الماضية لمخالفتهم قرار حظر تحرك المواطنين. جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 52,211

تعافي 13,928

وفيات 2,017

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