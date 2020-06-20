شكرا لقرائتكم خبر عن قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء شريف أحمد معوض، قائد المنطقة الغربية العسكرية، إن رجال القاعدة فخورون بما يحملونه من أمانة الحفاظ على تراب الوطن المقدس، متسلحون بأعلى درجات الاستعداد القتالي، مراقبون للتهديدات الحالية والمحتملة لردع كل ما تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، السبت، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وأضاف قائد المنطقة الغربية العسكرية موجهًا حديثه للرئيس السيسي: «عاهدناك دومًا وسنظل في طليعة هذه الأمة لتحقيق الأمن القومي، ورجال المنطقة جاهزون تماما لتنفيذ كل المهام».

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة مستعدون لتنفيذ كل التكليفات التي توكل إليهم، مشددًا على أنهم عاقدين العزم على تلبية نداء الوطن في أي وقت وأي مكان.

وعقب كلمة قائد المنطقة الغربية، استعرض قائد الفرقة 21 المدرعة، قدرات الفرقة أمام الرئيس السيسى، وهي إجمالي 714 ضابطا و5154 درجات أخرى و1760 معدة ومركبة أنواع مختلفة، منها 697 معدة جنزير و370 مركبة عجل على ثلاثة أضلاع، بالإضافة إلى وحدات الدفاع الجوي، ومدفعية الرمي غير المباشر، واللواء الأول مدرع وعناصر دعمه، واللواء 17 المشاة الميكانيكي وعناصر دعمه، واللواء 14 المدرع وعناصر دعمه، ومدفعية الرمي المباشر المقذوفات الموجهة للدبابات، والقوات الخاصة وقوات المظلات.

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