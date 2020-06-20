أخبار مصر | محافظ الجيزة يزور طفل مشتبه بإصابته بفيروس كورونا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يزور طفل مشتبه بإصابته بفيروس كورونا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء أحمد رشد محافظ الجيزة، بزيارة طفل مشتبه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى أم المصريين.

واطمئن راشد على الحالة الصحية للطفل الذي كان بصحبة والدته، وذلك خلال الجولة التي أجراها محافظ الجيزة صباح اليوم، للعديد من المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية.

وفي نفس السياق، أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، زيارة لمستشفى أم المصريين العام؛ للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

وحرص المحافظ على تفقد غرف العزل والاستقبال والفحص والطوارئ وغرف العزل للأطفال من المشتبه بهم أو مصابى فيروس كورونا، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى وتوافر الأسرة بها للتعامل مع أى حالات مرضيه طارئة من الأطفال.

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كما حرص راشد على تفقد غرف عزل الأطقم الطبية التى أصيبت بفيروس كورونا بمستشفى أم المصريين لتقديم كافة أوجه الدعم لهم والاطمئنان على سلامتهم حيث ثمن راشد مجهودات الأطقم الطبية وتضحياتهم فى سبيل سلامه المواطنين، مشيرا أن مستشفى أم المصريين، فقط شهدت إصابة 24 فرد من الأطقم الطبية والتمريض وهو ما يعكس حجم المجهودات التى تنفذ على الأرض وقد من الله عليهم جميعاً بالشفاء عدا حالتين فقط.

كما تفقد محافظ الجيزة العيادات المتنقلة والوحدة الصحية بالعمرانية؛ للتأكد من جاهزية الوحدة لاستقبال المرضي وصرف الأدوية لذوى الأمراض المزمنة والتى ستقدم خدمتها اعتباراً من السبت الموافق 20 / 6 /2020 بعدد 8 مواقع بالجيزة بناء على ما تم التوافق عليه مع الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة التى انتهت قراراتهم أو إصدار قرارات جديدة وذلك بغرض إتاحة الخدمات الصحية بأماكن قريبة من إقامتهم.

وحرص المحافظ على التأكد من توافر المخزون الدوائى اللازم، مشدداً أن المرحلة الحالية تستلزم مضاعفه المجهودات وإلغاء أى أجازات لتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمرضي.

ويذكر أن أماكن تواجد القوافل هى وحدة رعاية الطفل بمدينة العمال بإمبابة، ومركز شباب زنين ببولاق الدكرور، وجزيرة محمد بالوراق، والإدارة الصحية بأوسيم، والإخصاص بالصف، والإدارة الصحية بالعمرانية، ومركز طب الأسرة المستقبل بأكتوبر، ونكلا بمنشأة القناطر.