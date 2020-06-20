أخبار مصر | الأطباء تدعم صندوق الرعاية الاجتماعية.. وتفتح التبرعات للجنة مصر عطاء

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الأطباء تدعم صندوق الرعاية الاجتماعية.. وتفتح التبرعات للجنة مصر عطاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، في اجتماعه أمس الجمعة، تخصيص رقم حساب خاص لتلقي مساهمات الأطباء في دعم صندوق الرعاية الاجتماعية وذلك حتي يتسني تقديم مستوى أفضل من الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية للزملاء الأطباء في هذه الظروف الصعبة على رقم حساب 00305010243190 (بنك القاهرة - فرع عدلي).

وقرر المجلس وفقا لبيان صحفى، تخصيص رقم حساب خاص بلجنة مصر العطاء بالنقابة لتلقي تبرعات من يرغب من الجهات الاعتبارية والمواطنين والأطباء، وذلك لتخصيصها في توفير بعض المستلزمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا علي أن يتم الإعلان بصورة شهرية عن قيمة التبرعات وكيفية إنفاقها، رقم حساب هو 00305010500555 (بنك القاهرة - فرع عدلي).

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ 13928 متعافيًا.

Advertisements

وأضاف أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2017 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.