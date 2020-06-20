أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمستشفى جراحات اليوم الواحد، للتأكد من انتظام سير العمل وتوفير المستلزمات الطبية.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى وغرفة العمليات، كما حرص على التأكد من تواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل بالمستشفى وتلبية احتياجات المرضى والمترددين عليها ، وسرعة التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

وكما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مخازن الأدوية للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا، فضلا عن التأكد من توافر جميع الأدوية الطبية والمستلزمات والمهمات الطبية.

وفي سياق متصل تفقد محافظ القاهرة القافلة الطبية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بمركز شباب الأندلس بحي المرج.

وأشار محافظ القاهرة الى أن تلك القافلة تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية (100 مليون صحة ) والتي تهدف الى توفير القوافل الطبية بساحات مراكز الشباب للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة وتوفير العلاج لهم على نفقة الدولة وصرف ادوية الأمراض المزمنة كل ٣ أشهر نظرا لعدم إقبال المواطنين خاصة كبار السن على التوجه للمستشفيات خوفا من انتقال العدوى بفيروس كورونا إليهم.

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تركيب بوابات تعقيم لـ310 لجان امتحانات ثانوية عامة بالقاهرة

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهر، جاهزية اللجان بالمدارس، من حيث أخذ الإجراءات الاحترازية كافة وتركيب بوابات تعقيم لاستقبال طلبة الثانوية العامة لأداء امتحانات نهاية العام.

وقال المحافظ، في تصريحات اليوم السبت: إن مدارس العاصمة جاهزة لامتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ غدا، حيث تم الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم والتطهير الذاتية، بجميع اللجان التي ستجرى بها الامتحانات والبالغ عددها 310 لجان، كما أنه تم توفير كواشف درجات الحرارة والكمامات المعقمة ومواد التطهير لتوزيعها على الطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وطمأن محافظ القاهرة، أولياء الأمور بأن الدولة اتخذت كافة الإجراءات لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب، وجميع القائمين على الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم.

ونوه بأنه تم الانتهاء من مراجعة معايير الأمن والسلامة للجان، والتأكد من الشروط الواجب توافرها فيها وخاصة توافر التهوية الجيدة بها.