أخبار مصر | إنفوجرافيك.. 4 رسائل نارية من السيسي لأعداء مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. 4 رسائل نارية من السيسي لأعداء مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المنطقة الغربية العسكرية، يرافقه عدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة.

ووجها السيسي، عددًا من الرسائل القوية، في كلمته لعناصر القوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، تستعرضها "الخليج 365"، في الإنفوجرافيك المُرفق.

وتفقد الرئيس السيسي أيضًا عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وقال الرئيس مُوجهًا حديثه للوحدات المقاتلة للقوات الجوية: «أنا سعيد إني ألتقي بكم النهاردة واطمئن من خلالكم على الكفاءة والحالة الفنية والقتالية العالية للقوات المسلحة.. جزء كبير هنا من القوات المسلحة سواء كان من القوات الخاصة أو القوات الجوية موجود وجاهز لتنفيذ أي مهام.. والحقيقة اللي شوفته حتى الآن أمر عظيم جدًا وبيعكس قدرتنا».