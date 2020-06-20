أخبار مصر | شهيد جديد في صفوف الجيش الأبيض إثر إصابته بكورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر شهيد جديد في صفوف الجيش الأبيض إثر إصابته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استشهد طبيب جديد، بمسشتشفى رعاية شبرا العام، ضمن صفوف الجيش الأبيض، المواجه لفيروس كورونا، اليوم السبت.

ونعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور مجدي نصحي مسيحة، استشاري امراض الباطنه بالقاهرة، والذي توفي في رعاية مستشفى شبرا العام، بعد إصابته بڤيروس كوڤيد19.

وأصافت النقابة في بيان اليوم/ "نسأل الله ان يجعله مع الشهداء والصديقين، وخالص العزاء لأسرته الكريمة ولكل أصدقائه ومرضاه".