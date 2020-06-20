أخبار مصر | 5 آلاف قطعة أثرية.. روائع متحف شرم الشيخ قبل افتتاحه (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 آلاف قطعة أثرية.. روائع متحف شرم الشيخ قبل افتتاحه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد هشام سمير، مساعد الوزير للشئون الهندسية: إنه تم الانتهاء من 98% من أعمال مشروع متحف شرم الشيخ في محافظة البحر الأحمر.

وجاء ذلك على هامش الجولة التفقدية للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار صباح اليوم السبت، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في متحف شرم الشيخ لمتابعة مستجدات سير الأعمال به استعدادا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وإطلاع المراسلين علي القطع الاثرية التي سيتم عرضها في المتحف، وجاءت هذه الزيارة في إطار الرحلة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء لحوالي 35 من مراسلي وكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية.

وشهد الجولة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار وعدد من قيادات الوزارة والمجلس.

وأضاف سمير أن المتحف يضم سته قاعات للعرض ومبنى إداري، وكافيتريا، ومبنى للمطاعم والكافيتريات (Food Court)، ومبنى للبازارات، ومتاجر الحرف الأثرية، ومسرح مكشوف، ومبنى استراحة للموظفين والأمن الداخلي.

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ومن ناحيته قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن المتحف استقبل اكثر من 5000 قطعه أثرية من عِدة مخازن ومناطق أثرية من مختلف أنحاء الجمهورية؛ منها مخازن كل من مارينا بالاسكندرية، ومارينا بالعلمين، وآثار الإسماعليلية، وآثار بني سويف، والمخزن المتحفي بكوم امبو وغيرها.

وأوضح الدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، أن من أهم القطع التي يضمها العرض المتحفي بقاعة الحضارات، هي التابوت الداخلي والخارجي لإيست إم ”إيست ام خب“ زوجة بانجم الثاني وكاهنة المعبودة إيزيس والمعبودين مين وحورس بأخميم، من عصر الأسرة 21 والتي عثر عليها فى خبيئة الدير البحري،

وأيضا صناديق الأواني الكانوبية وبردية إيست إم خب، ومجموعة من أواني الطور وأدوات التجميل، ورأس الملكة حتشبسوت التي عثر عليها في المعبد الجنائزي لحتشبسوت عام 1926، بالدير البحري ومجموعة تماثيل التناجرا لسيدات بملابس وطرز مختلفة، ومجموعة من التراث السيناوي.

أما عن القاعة الكبرى؛ فهي تعبر عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمة، واهتمامات المصري القديم بالعلم والرياضة والصناعات والحرف التي تميز بها ووجوده في أسرته وحياته العائلية، وعلاقته بالبيئة المحيطة به وكيف كان محبا للحيوانات لدرجة التقديس، حيث يتم عرض مجموعة الحيوانات المحنطة من ناتج حفائر البوباسطيين بسقارة مثل القطط والجعارين، وايضا البابون والتمساح والصقر في الشكل الحيواني والجسد الإنساني.