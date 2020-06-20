مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. سلسال الدم بين تجار الكيف وإنذار لوزير الداخلية

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. سلسال الدم بين تجار الكيف وإنذار لوزير الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة في قسم الحوادث، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

حبس شخص ضبط بحوزته نصف كيلو حشيش بمطار القاهرةأمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس شخص عثر بحوزته على نصف كيلو حشيش، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها، وطلبت تحريات المباحث حول الجريمة.