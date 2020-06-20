مصر | حبس بائع خردوات لسرقته كابينة كهرباء في العجوزة

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس شاب يعمل بائع خردوات، ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة باب كابينة كهرباء تزن ٥٠٠ كيلو جرام في أثناء فترة الحظر، بمنطقة العجوزة، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، عن تفاصيل القبض على شاب ثلاثيني العمر يعمل بائع خردوات، لسرقته باب كابينة كهرباء، بمنطقة العجوزة، يزن حوالي ٥٠٠ كيلو جرام، وتم فكها بواسطة بعض الأدوات لسرقتها.

وتعود البداية عند مرور قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة للاطمئنان على الأحوال الأمنية، أثناء فترة الحظر فلاحظت وجود كابينة كهرباء مفتوحة دون وجود الباب الخاص بها، الأمر الذي قد يعرض حياة المواطنين للخطر.

وعلى الفور، قامت القوة الأمنية بتفقد المنطقة، وعمل التحريات اللازمة، وتوصلت إلى أن وراء الواقعة شاب ثلاثيني العمر، ويعمل بائع خردوات.

وتم إعداد قوة أمنية، وتم ضبط المتهم، بحوزته الباب المسروق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:

تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).