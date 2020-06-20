شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين ينعى شهداء الواجب من مراقبي الثانوية العامة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وفاة معلمين من شهداء الواجب مراقبي الثانوية العامة، إثر حادث انقلاب أتوبيس نقل خاص بمدينة الشلاتين، حيث كانوا في طريقهم لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر لمشاركتهم في أعمال الملاحظة بلجان الثانوية العامة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجّه "الزناتي" بسرعة تحرك رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر بتقديم كل المساعدة لأسر المتوفين، والدعم الكامل لجميع المعلمين المصابين في حادث السير، ومتابعة حالتهم الصحية لحين خروجهم من المستشفى.