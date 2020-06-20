شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعة»: دراسة تخصيص 800 فدان بجوار الروبيكي لنقل ورش الجلود بالمناطق العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التجارة والصناعة يجري دراسة تخصيص 800 فدان بجوار مدينة الجلود بالروبيكي، لنقل ما يقرب من 17 ألفًا و600 ورشة منتجة للمصنوعات الجلدية مقامة بمناطق عشوائية على مستوى الجمهورية منها 13 ألفًا و400 ورشة بمنطقتي الموسكي وباب الشعرية، بهدف تجميعها في مكان واحد.

وقالت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، انه هذه الخطة تأتى في تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في القضاء على العشوائيات بالمناطق السكنية.

وأكدت جامع خلال زيارة مفاجئة إلى مدينة الجلود بالروبيكي، ان تنمية وتطوير صناعة الجلود المصرية تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى ان مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى تعد أحد اهم المدن الصناعية المتخصصة، والتي تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية.

ورصدت الوزيرة خلال الجولة عدد من المخالفات داخل الوحدات الإنتاجية، سواء فيما يتعلق بالإنشاءات واضافة أنشطة بدون الحصول على موافقة حيث أكدت حرصها على استكمال كافة مراحل المشروع وفق الخطة التي وضعتها الوزارة مع اتخاذ اجراءات حاسمة بشأن التجاوزات التي تم رصدها خلال الجولة والتي تخالف الاشتراطات الهندسية والتعاقدية التي تم الاتفاق عليها مع المستثمرين عند التعاقد للانتقال للعمل بمدينة الروبيكي، خاصة أن هذا المشروع من اهم المشروعات القومية التي توليها كافة جهات الدولة والقيادة السياسية اهتمامًا بالغًا، مشيرة إلى أن بعض المخالفات سيتم تقنينها والبعض الآخر سيتم إزالتها فورًا.

وأوضحت «جامع» أن الهدف من إنشاء مدينة الروبيكي لم يكن مجرد نقل الورش والمدابغ من مكان إلى مكان آخر، بل كان الهدف إنشاء منظومة جديدة متكاملة على طراز عالمي ومجهزة بأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال دباغة الجلود لتكون مركزاً محورياً في صناعة الجلود، مشيرةً إلى ضرورة التزام كافة المنشآت بالمدينة بالقواعد التي من شأنها الحفاظ على الشكل العام للمدينة وتجنب العشوائية في الإنشاء وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن الإنتاج.

وفي هذا الإطار أوضحت الوزيرة انه يجرى حاليا تشكيل هيكل إداري منبثق من شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي لمتابعة عمليات التشغيل ومدى الالتزام بتنفيذ اجراءات التعاقد، فضلا عن الحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة من نظافة وصيانة وتجميل.

وحول تطورات العمل داخل مدينة الجلود بالروبيكي أشارت جامع إلى أن المدينة مقامة على مساحة 490 فدان وتضم ثلاث مراحل بدءاً من دباغة الجلود والمنتجات الوسيطة وصولاً للمنتجات النهائية، وبلغ إجمالي الاستثمارات التي ضختها الحكومة في هذا المشروع حتى الآن حوالي 2.3 مليار جنيه، لافتةً في هذا الإطار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على طلب الوزارة بشأن اعتماد 200 مليون جنيه ضمن المرحلة العاجلة الأولى لتأهيل محطة الصرف الصناعي بالمدينة لاستيعاب التوسعات المستقبلية ومواكبة معايير البيئة العالمية.

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ولفتت الوزيرة إلى انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى للمشروع بإجمالي 213 وحدة إنتاجية لـ 195 مستثمرًا على مساحة 176 فدانًا، وجارٍ حاليًا استكمال الإنشاءات الاضافية بالمرحلة الاولى والتي تشمل 28 مصنع لإنتاج الغراء لـ 44 مستثمرًا، بتكلفة تصل إلى حوالي 200 مليون جنيه، كما سيجري استكمال إنشاء وحدات إنتاجية لدباغة الجلود بالمرحلة الثانية للمشروع بإجمالي 87 وحدة بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.

وأعلنت جامع انه تم الانتهاء من ترفيق 69 فدانًا بالمرحلة الثانية للمشروع وسيتم طرحها خلال الفترة القريبة المقبلة للصناعات المرتبطة بدباغة الجلود، هذا فضلا عن المرحلة الثالثة والتي تقدر مساحتها بـ 205 أفدنة، حيث سيتم ترفيقها وتخصيصها لإنشاء مصانع لإنتاج المصنوعات الجلدية خاصة في ظل توجه الوزارة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي وتصدير منتجات تامة الصنع.