شكرا لقرائتكم خبر عن مسنة تجلس خارج «حميات المنيا».. المحافظ يكلف نائبه بمتابعة إحدى الحالات المرضية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة إحدى الحالات المرضية، والتي تم نشرها على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، لمريضة مسنة تجلس خارج مستشفى حميات المنيا، حيث توجه نائب المحافظ لموقع المستشفى، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.
وجه نائب المحافظ، باستدعاء سيارة إسعاف ونقل الحالة إلى مستشفى حميات المنيا، وعقب توقيع الكشف عليها، تم التنسيق لنقلها، لمستشفى المنيا العام، ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من تقديم الخدمة الطبية اللائقة للحالة.
وأهابت محافظة المنيا بجميع مسؤولي ومقدمي الخدمة الطبية في المحافظة إلى الالتزام التام بحسن معاملة المواطنين واتباع الإجراءات الطبية لنقل وتحويل الحالات، بما يحفظ للمواطن حقه ويصون كرامته، مع القيام بعلاج المرضي ذوي الحالات الحرجة المهددة للحياة كالأزمات القلبية وخلافه وتقديم المعونة الطبية الأولية لحين تنسيق النقل الفوري.
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