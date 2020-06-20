شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: بدء التشغيل التجريبي لكوبري المنصورة القديم أمام حركة السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة المنيا، اليوم السبت، أنه تم اليوم بدء التشغيل التجريبي لكوبري المنصورة القديم، تمهيدًا للافتتاح الرسمي أمام حركة السيارات لخدمة أهالي المنيا، ولتيسير الحركة المرورية على المواطنين، حيث تم تحديد حركتي السير بكوبري المنصورة القديم والجديد، فأصبح خط السير لكوبري المنصورة القديم في الاتجاه للقادم من داخل المدينة إلى الطريق الزراعي، وكوبري المنصورة الجديد للقادم من اتجاه الطريق الزراعي إلى داخل المدينة.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أعلن أنه تم توفير الدعم المالي بإجمالي 3 ملايين جنيه لإجراء عملية الإحلال والتجديد لكوبري المنصورة القديم، حيث تم وضعه في خطة العام المالي 2019 – 2020، وذلك ضمن أعمال التنمية المستدامة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدء التشغيل التجريبي لكوبري المنصورة القديم بالمنيا

بدء التشغيل التجريبي لكوبري المنصورة القديم بالمنيا