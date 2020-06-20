شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 9 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع إنشاء مجمع خدمات ووحدة بيطرية بالحسينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الإسكان الجارية بمركز ومدينة الحسينية، والتي تشمل تنفيذ أعمال إنشاء مجمع خدمات الحسينية بتكلفة 9 ملايين و200 ألف جنيه لخدمة أهالي المدينة، وكذلك إنشاء مبني الوحدة البيطرية بقرية الناصرية بتكلفة 700 ألف جنيه، لتقديم أفضل الخدمات البيطرية والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها، ولتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء بما يعود بالنفع على منظومة الخدمات البيطرية بالمحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أنه على تواصل دائم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية وإلزام الشركات المسند لها تنفيذ المشروعات سرعة الانتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء تنفيذ الأعمال.

من جانبه أوضح المهندس أسعد موسى، وكيل وزارة الإسكان، أن مجمع خدمات الحسينية والمُقام على مساحة 507 متر بتكلفه 9 ملايين و200 ألف جنيه، والمكون من 6 طوابق يضم مكتب «تموين- بريد- تضامن اجتماعي- تأمينات اجتماعية- تأمينات على السيارات»، وذلك لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المدينة، مشددا على الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخول المجمع الخدمة الفعلية، مشيرًا إلى أنه جاري الانتهاء من التشطيبات النهائية للمجمع.

وأضاف وكيل وزارة الإسكان أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مبني الوحدة البيطرية بقرية الناصرية، بتكلفة 700 ألف جنيه، مؤكدًا أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من جميع الأعمال ودخول المبني الخدمة الفعلية طبقا للخطة الزمنية المحددة.