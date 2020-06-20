شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، مستشفى جراحات اليوم الواحد بحي المرج، للوقوف على سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى وغرفة العمليات، وحرص على التأكد من تواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل بالمستشفى وتلبية احتياجات المرضى والمترددين عليها، وسرعة التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مخازن الأدوية للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا، فضلا عن التأكد من توافر جميع الأدوية الطبية والمستلزمات والمهمات الطبية.

وفى سياق متصل، تفقد محافظ القاهرة القافلة الطبية التي تنظمها مديرية الشؤون الصحية بمركز شباب الأندلس بحي المرج.

وأشار المحافظ إلى أن تلك القافلة تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية (100 مليون صحة ) والتي تهدف لتوفير القوافل الطبية بساحات مراكز الشباب للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة وتوفير العلاج لهم على نفقة الدولة وصرف أدوية الأمراض المزمنة كل ٣ أشهر نظرا لعدم إقبال المواطنين خاصة كبار السن على التوجه للمستشفيات خوفا من انتقال العدوى بفيروس كورونا إليهم.

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