شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2 طن زيت زيتون مجهول المصدر في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكن ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط 2،240 طن سلع غذائية «زيت زيتون» مجهول المصدر معبأة داخل عبوات مدون عليها أنها ذات منشأ أجنبي خلافًا للحقيقة.
وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لتعبئة زيت الزيتون «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، لحيازته كميات من المنتج مجهول المصدر.
وتمت مداهمة المصنع وألقي القبض على مالكه، وبتفتيشه عثر على 2،240 طن سلع غذائية «زيت زيتون» معبأة داخل عبوات مدون عليها أنها ذات منشأ أجنبي خلافاً للحقيقة، وغير مطابقة للمواصفات القياسية «منتج نهائي» مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيق.
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