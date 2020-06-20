شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.. والقاهرة 40 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأحد طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشرقية، والطقس ليلاً معتدل على كافة الانحاء.

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة تكون مثيرة للأتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية، نشطة على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة غربا، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية والأحمر شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 30 )، السواحل الشمالية ( 80– 40 )، شمال الصعيد ( 45– 20 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 15 ).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «40 – 25»، الإسكندرية «38 – 23»، قنا «40- 30»، الأقصر «40– 30»، أسوان «41 – 30».

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