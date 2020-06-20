شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.. والقاهرة 40 درجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأحد طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشرقية، والطقس ليلاً معتدل على كافة الانحاء.
والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة تكون مثيرة للأتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية، نشطة على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة غربا، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.
ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.
وتكون حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية والأحمر شمالية غربية.
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 30 )، السواحل الشمالية ( 80– 40 )، شمال الصعيد ( 45– 20 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 15 ).
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «40 – 25»، الإسكندرية «38 – 23»، قنا «40- 30»، الأقصر «40– 30»، أسوان «41 – 30».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
52,211
-
تعافي
13,928
-
وفيات
2,017
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد»: البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.. والقاهرة 40 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.