شكرا لقرائتكم خبر عن «ماذا لو رفضت إثيوبيا الانصياع لقرارات مجلس الأمن؟».. طلب إحاطة لوزير الخارجية حول سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للسفير سامح شكري وزير الخارجية، حول التصريحات الاستفزازية لوزير الخارجية الإثيوبي، مؤكدا أن مصر حرصت على سلوك طريق المفاوضات منذ بداية أزمة سد النهضة، رغم إصرار إثيوبيا على التلاعب والمراوغة لكسب الوقت وفرض الأمر الواقع.

وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإثيوبي في صحيفة أمريكية ببدء ملء السد الشهر المقبل سواء تم الاتفاق أو لم يتم، هي من قبيل «لي الذراع» غير المقبول.

وتساءل شرشر: «ماذا لو رفضت أثيوبيا الانصياع لقرارات مجلس الأمن؟ وما هي الإجراءات القانونية والسياسية التي ستتخدها الدولة المصرية في هذه الحالة؟ وهل سيكون لمحكمة العدل الدولية دور ضد البلطجة الإثيوبية؟».

ودعا النائب لعقد جلسة طارئة بالجامعة العربية وكذلك الاتحاد الأفريقي لبحث هذا الموضوع الهام والمصيري للشعب المصري والشعب السوداني (دولتا المصب)، قائلا: «الوضع الحالي يذكرنا بموقف مفاوضات طابا».