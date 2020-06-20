شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى أعضاء النيابة العامة الجدد الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية رقم 235 لسنة 2020 بتعيينهم بدرجة معاون نيابة، السبت، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان، وزير العدل، وبحضور المستشار حمادة الصاوي، النائب العام ومساعد أول الوزير.

استهل وزير العدل كلمته بتهنئة معاوني النيابة العامة الجدد، وحثهم على العمل الجاد، لتبقى دور العدالة ملجأ لكل مظلوم، وسنداً لكل ضعيف، والنأي بأنفسهم عن أية شائبة مهما صغرت، كما أوصى كل منهم ببذل أقصى جهد لإتقان العمل والاطلاع المستمر لتجديد المعلومات، والحرص على توطيد علاقات الاحترام والتقدير والتعاون المتبادل فيما بينهم وبين زملائهم ورؤسائهم، وبذل جل طاقتهم في خدمة بلدهم.