شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 5 مصابين جدد من «كورونا».. وحصيلة الشفاء ترتفع إلى 245 حالة بـ«عزل العجمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) التابع لمديرية الشؤون الصحية، تعافي 5 حالات جديدة من مصابي الفيروس السبت بالمستشفى، ليصل إجمالي حالات الشفاء التام 245 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضي وحتى الآن.

وأوضحت أنه تم تحويل حالتين جديدتين إلى التعايش المنزلي أو الحجر المنزلي لتعافيها واستكمال العلاجات البسيطة في المنزل ليصل إجمالي الحالات 65 فيما وصل عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية إلى ٤٦٤ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الاولى والمهمة للفيروس واجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وذكرت «ميرفت» أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط، لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعي.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.