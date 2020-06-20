شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تعلن أرقام حساب دعم صندوق الرعاية الاجتماعية ولجنة مصر العطاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر مجلس نقابة الأطباء في اجتماعه، السبت، تخصيص رقم حساب خاص لتلقي مساهمات الأطباء في دعم صندوق الرعاية الاجتماعية، وذلك حتى يتسنى تقديم مستوى أفضل من الدعم والرعاية الاجتماعية، والصحية للزملاء الأطباء في هذه الظروف الصعبة.
وأعلن المجلس عن رقم الحساب الذي تم تخصيصه لتلقي التبرعات 00305010243190 (بنك القاهرة- فرع عدلي).
وقرر المجلس تخصيص رقم حساب خاص بلجنة مصر العطاء بالنقابة، لتلقي تبرعات من يرغب من الجهات الاعتبارية والمواطنين والأطباء، وهو 00305010500555 (بنك القاهرة- فرع عدلي) وذلك لتخصيصها في توفير بعض المستلزمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، على أن يتم الإعلان بصورة شهرية عن قيمة التبرعات وكيفية إنفاقها.
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