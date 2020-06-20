شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة أخيرة من شيخ الأزهر لطلاب الثانوية العامة والأزهرية قبل الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رسالة إلى أبنائه طلاب الثانوية العامة والأزهرية بمناسبة انعقاد امتحاناتهم ابتداء من غد الأحد، من خلال حسابه الرسمي على موقعي فيسبوك وتويتر.

وقال شيخ الأزهر: «أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة والأزهرية، أنتم أمل مصر ومستقبلها المشرق»، موجها لهم النصيحة بالتوكل على الله وتجنب الخوف والقلق: «نصيحتي لكم في هذا الوقت أن توكلوا على الله، وجدوا واجتهدوا، واحذروا الخوف والقلق، فالتوفيق بيد الله، وثِقُوا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا».

وحرص شيخ الأزهر على طمأنة أبنائه الطلاب قبيل ساعات من انعقاد الامتحانات، والتي تعد الأهم في تاريخهم العلمي لما يترتب عليها من تحديد لتخصصاتهم العلمية والمهنية فيما بعد، حيث قال: «أنتم أمانة في أعناقنا، ولا ندخر وُسعًا من أجل الحفاظ على سلامتكم وضمان الأفضل لمستقبلكم».

كان شيخ الأزهر قد عقد اجتماعا- عن بعد- مع رؤساء المناطق الأزهرية، ليطمئن بنفسه على سير خطة عمل امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ومدى جاهزية المعاهد واللجان لاستقبال الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالأزهر.