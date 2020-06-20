شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل لأعضاء النيابة الجدد: دور العدالة ملجأ لكل مظلوم وسندا لكل ضعيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة العدل عن قيام أعضاء النيابة العامة الجدد الذين شملهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 235 لسنة 2020 بتعيينهم بدرجة معاون نيابة، بآداء اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، وبحضور المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار نجاح موسى ومساعد أول وزير العدل.

واستهل المستشار عمر مروان كلمته بتهنئة معاوني النيابة العامة الجدد، وحثهم على العمل الجاد، لتبقى دور العدالة ملجأ لكل مظلوم، وسنداً لكل ضعيف، والنأي بأنفسهم عن أى شائبة مهما صغرت، وأوصى كل منهم ببذل أقصى جهد لإتقان العمل والاطلاع المستمر لتجديد المعلومات، والحرص على توطيد علاقات الاحترام والتقدير والتعاون المتبادل فيما بينهم وبين زملائهم ورؤسائهم، وبذل جل طاقتهم في خدمة بلدهم.

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وتتمنى وزارة العدل لأعضاء النيابة العامة الجدد التوفيق والسداد لخدمة منظومة العدالة.