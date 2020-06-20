شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 11 رحلة طيران تقل 1580 عاملا مصريا من العالقين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم السبت ، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 15 رحلة طيران تحمل على متنها 2215 راكبا إلى مطارات 4 دول: مصر ، والهند، ، والتيبال، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 11 رحلة تقل 1580 عاملا من العالقين .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 11 سوف تصل إلى 4 مطارات هى مطار القاهرة ، والإسكندرية ، وأسيوط وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذى تلقاه الوزير من المستشار العمالى بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 11 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت الموافق 20 يونيو وفقا للجدول المعلن فى هذا الخصوص ، على متنها جميعا 1580 عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولى على أير كايرو رقم 2502 قيام من مطار الكويت الساعة 1.00 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة، أما الثانية على العربية- مصر رقم 722 وتغادر الكويت 2.35 وعلى متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة .

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والثالثة الكويتية رحلة رقم 1653 قيام من الكويت 9.05 وعلى متنها 130 عاملا ، وصول مطار سوهاج ، أما الرحلة الرابعة على العربية - مصر رقم 210 قيام من الكويت 11.35على متنها 145 عاملا تصل لمطار سوهاج، والرحلة الخامسة على النيل رقم 6888 قيام من الكويت 14.00 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة ، أما الرحلة السادسة الجزيرة رقم 1723 قيام من الكويت الساعة 14.50 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار الإسكندرية.

والرحلة السابعة على طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 15.00وعلى متنها 145 عاملا تصل إلى أسيوط ، والثامنة على الجزيرة رحلة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05 وعلى متنها 145 عاملا تصل مطار القاهرة، والرحلة التاسعة على إير كايرو رقم 2416 قيام من الكويت 17.30 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا .

والرحلة العاشرة على العربية - مصر رحلة رقم 554 قيام من الكويت 18.25 وصول مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الحادية عشر طيران الجزيرة رحلة رقم 1715 قيام من الكويت 19.00، وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا ، وذلك فى إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها فى الخارج.