شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى تعلن إجراءات تأمين طلاب الثانوية العامة فى 2091 لجنة امتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة التأمين الصحى عن تفاصيل خطة التأمين الطبى لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة التى تبدأ من غدا الاحد بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم على الإعداد الطبى لتوفير الخدمات الصحية للممتحنين فى 2091 لجنة مشيرة إلى أنه تم تخصيص أكثر من 2000 طبيب وممرض للإشراف على التنفيذ .

وأضافت هيئة التأمين الصحى: "تشمل الإجراءات الوقائية التواجد قبل بدء دخول الطلاب للتأكد من تطهير وتعقيم اللجان والتأكد من التباعد الاجتماعى فى اللجان وأن تكون المسافة بين الطالب والآخر لا تقل عن 2 متر، وأن تكون اللجان جيدة التهوية مع التأكد من ارتداء الواقيات الشخصية، وقياس درجة الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة.

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وتابعت هيئة التأمين الصحى:"سيتم التأكد من وجود الواقيات الشخصية لجميع العاملين فى اللجان وتوفير وسائل مكافحة العدوى ووسائل الحماية الشخصية باللجان مع توفير أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية لعلاج حالات الطوارئ داخل اللجان والإبلاغ الفورى عن أى حالة ارتفاع فى درجة الحرارة والاتصال بالإسعاف.

واستكملت: "تم التأكيد على توفير أدوية الطوارئ، وأدوية مكافحة العدوى الخاصة بالإشراف الطبى والتأكد من صلاحية أجهزة الضغط والسماعات مع إرسال بيان يومى بالحالات الطارئة والحالات التى تم إحالتها إلى المستشفيات والإجراءات المتبعة والإبلاغ الفورى للأحداث غير المتوقعة فى حينه".

ونوهت الخطة على المرور المستمر على اللجان والتأكد من تطبيق مكافحة العدوى والتزام الجميع بارتداء الواقيات الشخصية وتطبيق التباعد الاجتماعى مع توفير الإرشادات الخاصة بالحماية من مرض كورونا، وتواجد الفريق الطبى حتى نهاية آخر طالب من اللجان للاطمئنان على سلامة الطلاب.