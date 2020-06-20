وصلت لحسابه بالخطأ.. ضبط شخص استغل خطأ موظف واستولى على 650 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على مهندس مدني استغل خطأ موظف بأحد البنوك، والاستيلاء على مبلغ مالي 650 ألف جنيه لصالحه دون وجه حق.

تبلغ للإدارة من محامي أحد البنوك بشأن تضرر البنك من قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على 650 ألف جنيه من أموال البنك مستغلًا خطأ أحد موظفي البنك، والذي قام بإيداع المبلغ في حساب شركته طرف البنك عن طريق الخطأ.

من خلال الفحص، أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن قيام، مهندس كهرباء، صاحب شركة مقيم بمنطقة الجمالية بالقاهرة، بارتكاب تلك الواقعة إذ استغل المذكور كونه أحد عملاء البنك وحدوث خطأ من أحد موظفي البنك والمسئول عن تحصيل الشيكات الخاصة بإحدى الشركات عن طريق المقاصة، والذي قام بإيداع مبلغ 650 ألف جنيه بحساب شركة المشكو في حقه بالبنك عن طريق الخطأ بدلًا من تحصيلها لحساب الشركة "عميلة البنك"، وقيام المذكور بالاستيلاء على ذلك المبلغ من خلال صرف جزء من أحد فروع البنك وتحويل باقي المبلغ إلى حسابه الشخصي ببنك آخر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال تردده على فرع البنك بالقاهرة الجديدة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة حسبما جاء بعمليات الفحص والتحري وبلاغ البنك، وأبدى المتهم المذكور استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها للبنك الشاكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.