تجديد حبس زياد العليمي وآخرين في قضية "خلية الأمل" 45 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم السبت، تجديد حبس زياد العليمى وآخرين من "خلية الأمل"، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة أمن الدولة قد أمرت بحبس 11 متهمًا في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.