ضبط اثنين لاختلاسهما مستلزمات طبية تستخدم في اختبار الأجسام المضادة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أمين مخزن، وفني تحاليل بأحد المعامل لقيامهما باختلاس كمية من المستلزمات الطبية التي تستخدم في اختبار الأجسام المضادة لفيروس "كورونا " من داخل المعمل.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشاد أحدهما ضبط عدد (531) شريط رابيد تست " يستخدم في اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا" ، وعدد (499) شكاكة ، وعدد (4) علب محلول لقراءة الرابيد تست، و(عدد (546) منديل مُطهر ، وعدد (350) ماصة لأخذ عينات الدم ، وعدد (24) فلتر تبس "وحدة قياس" ، وعدد (28) مسحة ثواب ، و عدد (21) كارت تحليل مخدرات ، وعلبة ميديا لتنمية فيروس كورونا ، وعدد (7) أنابيب أخذ عينات دم ، وعدد (2) جفت "ماسك أنابيب" ، وترمومتر قياس حرارة ، وعدد (3) كارنيه خاصين بعاملين بالمركز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.