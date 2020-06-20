ضبط اثنين لاختلاسهما مستلزمات طبية تستخدم في اختبار الأجسام المضادة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أمين مخزن، وفني تحاليل بأحد المعامل لقيامهما باختلاس كمية من المستلزمات الطبية التي تستخدم في اختبار الأجسام المضادة لفيروس "كورونا " من داخل المعمل.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشاد أحدهما ضبط عدد (531) شريط رابيد تست " يستخدم في اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا" ، وعدد (499) شكاكة ، وعدد (4) علب محلول لقراءة الرابيد تست، و(عدد (546) منديل مُطهر ، وعدد (350) ماصة لأخذ عينات الدم ، وعدد (24) فلتر تبس "وحدة قياس" ، وعدد (28) مسحة ثواب ، و عدد (21) كارت تحليل مخدرات ، وعلبة ميديا لتنمية فيروس كورونا ، وعدد (7) أنابيب أخذ عينات دم ، وعدد (2) جفت "ماسك أنابيب" ، وترمومتر قياس حرارة ، وعدد (3) كارنيه خاصين بعاملين بالمركز.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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