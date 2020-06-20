مطلقة تتفق مع 4 أشخاص لانتحال صفة الشرطة وسرقة 1.5 مليون من طليقها بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط 4 متهمين من مرتكبي، واقعة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة 1.5 مليون من تاجر سيارات بالدقهلية.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بلاغا من تاجر سيارات - مقيم بدائرة القسم أنه حال تواجده بشقة طليقته ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مليون و500 ألف جنيه لشراء شقتها فوجئ بحضور 3أشخاص وإدعائهم أنهم أفراد شرطة وقاموا بإصطحابه وبحوزتهم المبلغ والنزول من الشقة وتفتيش سيارته الملاكي وأثناء ذلك تمكن من الهرب واستولوا على السيارة والمبلغ المالي وهاتفه المحمول واصطحبوا طليقته معهم وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من طليقة المُبلغ و 4 متهمين.

وأضافت التحريات أن المجني عليه يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية بالمخالفة للقانون.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا أحد المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقررت المتهمة (طليقة المُبلغ) أنه نظراً لعلمها بنشاط المجني عليه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عقدت العزم على سرقته.

وفي سبيل تنفيذ مخططها اتفقت مع أحد المتهمين على استدراج المجني عليه بزعم تغيير مبلغ 80 ألف دولار أمريكي وقام المتهم بالاتفاق مع باقي المتهمين على الحضور إلى الشقة محل الواقعة وانتحال صفة رجال الشرطة والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية على النحو المُشار إليه.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهمة الأولى أيدوها وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مليون و435 ألف جنيه- السيارة- الهاتف المحمول "المستولى عليهم").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.