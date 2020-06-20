التعليم تنعى وفاة معلم مشارك في أعمال مراقبة امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص الحزن والأسى وفاة (أ.ع.أ) أحد المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 إثر انقلاب ميكروباص بالكيلو 30 طريق "الشلاتين - حلايب" جنوب محافظة البحر الأحمر.
وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إخطارًا من مديرية البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 جنوب مدينة الشلاتين.
وبحسب بيان، تتابع وزارة التربية والتعليم حالة المصابين في الحادث أولاً بأول وتتمنى لهم الشفاء العاجل.
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