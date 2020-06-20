محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال اللواء شريف بشارة قائد المنطقة الغربية العسكرية، إن المنطقة تحمي الاتجاة الاستراتيجي الشمالي الغربي، مؤكدا أن الولاء لله والوطن ثابت على القسم على أن يكونوا في أعلى درجات الكفاءة والروح القتالية في هذه الفترة المهمة والحاسمة في تاريخ الوطن.
وأضاف بشارة، خلال كلمته أمام الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن قوات المنطقة الغربية اشتركت في المناورة العسكرية قادر2020، من خلال تنفيذ 18 نشاطًا تريبيا بـ6 قواعد عسكرية، والتي عكست ما وصلت له القوات المسلحة تسليحا وتدريبا.
وأشار إلى أن رجال المنطقة الغربية العسكرية في أعلى درجات الاستعداد القتالي، ولديهم الجاهزية تماما لكافة أنواع القتال.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد المنطقة الغربية العسكرية: نفذنا 18نشاطًا تدريبيا خلال مناورة قادر 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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