محافظ القاهرة يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم السبت، مستشفى جراحات اليوم الواحد بحي المرج للوقوف على سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى وغرفة العمليات مع الحرص على التأكد من تواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل بالمستشفى وتلبية احتياجات المرضى والمترددين عليها وسرعة التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

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كما تفقد محافظ القاهرة، مخازن الأدوية للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا فضلا عن التأكد من توافر جميع الأدوية الطبية والمستلزمات والمهمات الطبية.

وفي سياق متصل تفقد محافظ القاهرة القافلة الطبية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بمركز شباب الأندلس بحي المرج.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن تلك القافلة تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية (100 مليون صحة) وتهدف إلى توفير القوافل الطبية بساحات مراكز الشباب للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة وتوفير العلاج لهم على نفقة الدولة وصرف أدوية الأمراض المزمنة كل 3 أشهر نظرا لعدم إقبال المواطنين خاصة كبار السن على التوجه للمستشفيات خوفا من انتقال العدوى بفيروس كورونا إليهم.

