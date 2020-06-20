مطران الكنيسة الأسقفية: نأسف لتعثر مفاوضات سد النهضة ونصلي ليتدخل الله لحل الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعرب المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، عن أسفه لتعثر مفاوضات سد النهضة.

وقال المطران منير حنا، في بيان له اليوم، إن طلب مصر تدخل مجلس الأمن يؤكد حرصها على الوصول إلى حل ودي.

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وأعرب المطران في بيانه، عن أمله أن تدرك إثيوبيا أولوية وأهمية العلاقات والتعاون مع دول الجوار، وأن النيل هو هبة من الله للشعوب التي تعيش على ضفافه.

وأضاف أنه على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في ضمان الوصول إلى حل يضمن صالح كل شعوب المنطقة ويجنب الصراعات.

ودعا المطران منير حنا إلى الصلاة حتى يتحقق حل مرضي لكل الأطراف بالتفاوض الودى.