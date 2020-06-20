القوى العاملة: صرف 98 ألف جنيه منح للعمالة غير المنتظمة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 95 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة المنيا، وذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وذلك من بين 320 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب .

وقال سعفان، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح وليد عبد الرحمن مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، أن المديرية، أجرت خلال مايو الماضي في مجال السلامة والصحة المهنية، تفتيشا على 160 منشأة، فضلا عن القيام بـ 7 حملات تفتيشية أسفر عنها تحرير 11 محضراً للسلامة والصحة المهنية من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وقال مدير المديرية، إنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف رعاية اجتماعية وصحية لهذه الفئة المسجلة بوحدة المديرية بإجمالي 98 الفاً و 92 جنيها تمثلت في صرف 5 منح زواج باجمالي مبلغ 15 ألفاً، و21 منحة مولود بـ 42 ألفاَ، و6 منح وفاة بـ 12 ألفاً، و8 منح عمليات جراحية بـ 28 ألفأ، فضلا عن 3 منح علاج بـ 1092.

وللتأكد من تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، تم التفتيش على 106 مصانع من خلال مفتشي العمل التابعين للمديرية، كما تم تشكيل غرفة عمليات مستمرة لمتابعة موقف المنشآت أولاً بأول.