أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يتفقد متحف شرم الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يتفقد متحف شرم الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد وزارة السياحة والآثار خلال الشهرين المقبلين لافتتاح عدد من المشروعات الأثرية ضمنها متحف شرم الشيخ في محافظة البحر الأحمر.

وأعلنت الوزارة في بيان منذ قليل، قيام الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم السبت، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتفقد متحف شرم الشيخ لمتابعة مستجدات سير الأعمال به استعدادا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وإطلاع المراسلين علي القطع الاثرية التي سيتم عرضها في المتحف.

وجاءت هذه الزيارة في إطار الرحلة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء لنحو 35 من مراسلي وكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية.

وشهد الجولة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار وعدد من قيادات الوزارة والمجلس.

وخلال الجولة تفقد الوزير القاعات المختلفة للمتحف وعملية وضع القطع الأثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي؛ حيث أكد الوزير علي قيام المتحف بتطبيق إجراءات السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة قبيل افتتاحه، وذلك لاستقبال زائريه.

وأعرب المراسلون وممثلو وكالات الأنباء المحلية والعربية والإعلامية عن انبهارهم بالمتحف، مؤكدين أنه سيساهم في تشجيع السياحة الثقافية في مدينة شرم الشيخ عند استئناف الحركة السياحية بمحافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يوليو حيث سيتمتع الزائرين بجو مصر الرائع حيث البحر والشمس الدافئ بالاضافة الي التعرف علي حضارتها العريقة.