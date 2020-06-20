أخبار مصر | قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2020، من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية والتي سيتم استقبالها اعتبارًا من يوم السبت 27/ 6/ 2020 م وذلك وفقًا للشروط الآتية:-

أولًا المؤهلات العليا:-

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 2000 م من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الدور الأول 2020 م.

وخريجي كليات الطب ( البشرى الأسنان العلاج الطبيعي الطب البيطري التمريض ) الذين أنهوا سنة الامتياز مدة التدريب خلال الدور الأول 2020 م، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 12 أغسطس 2020 م وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارا من 22 أغسطس حتى 12 سبتمبر 2020 م.

ثانيًا: المؤهلات فوق المتوسطة:-

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 2000 م والحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الدور الأول 2020 م، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 22 يوليو 2020 م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 4 أغسطس وحتى 6 أغسطس 2020 م.

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ثالثًا: المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر ( أكتوبر نوفمبر ديسمبر ) عام 2000 م الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2018 2019، ومواليد الأشهر الثلاث السابقة عام 1999 م وما قبلها خريجى العام الدراسي 2018 2019 م، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 27 يونيو 2020 م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 6 يوليو وحتى 29 يوليو 2020 م.

رابعًا: غير ذوي المؤهلات:-

مواليد أشهر ( أكتوبر نوفمبر ديسمبر ) من عام 2000 م والمتخلفون عن التجنيد من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم 27 يوليو 2020 م، على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 8 أغسطس وحتى 19 أغسطس 2020 م.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من العاديين (غير ذوي المؤهلات) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز التدريب لخريجي كليات الطب ( البشري الأسنان العلاج الطبيعى الطب البيطري التمريض ) - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين المدرسين الأطباء المقيمين ).

يذكر أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: (اضغط هنا)