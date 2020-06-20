أخبار مصر | تعليمات صارمة من "تعليم القاهرة" لرؤساء لجان الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تعليمات صارمة من "تعليم القاهرة" لرؤساء لجان الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية العامة، بمدرسة المجمع الحرفي بالوايلي، حيث أوصى بضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة، ومنع الغش بكافه صوره والتصدي له بكل حزم، مشددا على وضع جدول الامتحان، والتعليمات الامتحانية في أماكن واضحة باللجنة، وعدم اصطحاب الطلاب والملاحظين وجميع العاملين باللجنة التليفون المحمول، وفقا للتعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات.

وكما أكد، على رؤساء اللجان ضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلبة واحتواء المواقف المختلفة، مشددا على الانضباط والالتزام بالمواعيد،

والحفاظ على سير اللجان بهدوء ودقة والالتزام بنموذج الإبلاغ اليومي عن الحالات المرضية إن وجد، والتأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتعقيم الذاتي من بوابة التعقيم بمدخل باب اللجنة.

وشدد عطية، على التأكد من تنفيذ التباعد والحفاظ علي المسافات الامنة، وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة صباحا بعد المسح الحراري واستلام بوسترات الوقاية الخاصة، وتوزيعها علي الطلاب والعاملين في الفناء و تعليقها في اللجان.

وأكد رجب عبد الحكيم رئيس لجنة النظام والمراقبة، على ضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية والاتصال بلجنة النظام والمراقبة في اي استفسار يخص الطالب.

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تركيب بوابات تعقيم لـ310 لجان امتحانات ثانوية عامة بالقاهرة

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهر، جاهزية اللجان بالمدارس، من حيث أخذ الإجراءات الاحترازية كافة وتركيب بوابات تعقيم لاستقبال طلبة الثانوية العامة لأداء امتحانات نهاية العام.

وقال المحافظ، في تصريحات اليوم السبت: إن مدارس العاصمة جاهزة لامتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ غدا، حيث تم الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم والتطهير الذاتية، بجميع اللجان التي ستجرى بها الامتحانات والبالغ عددها 310 لجان، كما أنه تم توفير كواشف درجات الحرارة والكمامات المعقمة ومواد التطهير لتوزيعها على الطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وطمأن محافظ القاهرة، أولياء الأمور بأن الدولة اتخذت كافة الإجراءات لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب، وجميع القائمين على الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم.

ونوه بأنه تم الانتهاء من مراجعة معايير الأمن والسلامة للجان، والتأكد من الشروط الواجب توافرها فيها وخاصة توافر التهوية الجيدة بها.

وناشد المحافظ، أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم في أثناء أداء الامتحان، مع الالتزام بارتداء الكمامات وتباعد المسافات في حالة التواجد بعيدا عن محيط اللجان.