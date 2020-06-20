أخبار مصر | وزير الزراعة: تطوير وحدات الطب البيطري بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الزراعة: تطوير وحدات الطب البيطري بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة، عن مشروعات مستقبلية في مجالات الزراعة والأمن الغذائى والدواجن ومراكز تجميع الألبان والتحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية.

وأشار إلى التوسع في تمويل سلاسل القيمة وتطوير وحدات الطب البيطري بالمحافظات، والتوسع في منظومة التلقيح الاصطناعي وتدعيم صغار المزارعين، ومشروعات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية تتم دراستها حاليا مع المؤسسات الدولية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى، مشيدًا بدور وزيرة التعاون الدولى في مساندة القطاع الزراعى في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأكد في بيان اليوم السبت، أهمية التنسيق مع الوزارة في أي تمويل خارجى يوجه للزراعة لضمان ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات على أن تتم مراجعة المشروعات محل الاهتمام حاليا وتحديد الأولويات لها.

تعاون ثنائي

كان السيد القصير، عقد اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، لبحث المشروعات الجارية والمستقبلية فى قطاع الزراعة.

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وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولى تضع ضمن أولوياتها فى المرحلة الحالية التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم قطاع الزراعة نظرا لدوره فى توفير الأمن الغذائى فى ظل جائحة كورونا.

وقالت: إن العديد من المشروعات الحالية فى قطاع الزراعة يجري تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الدول الأوروبية والصناديق العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد".

وأشارت إلى أهمية مشروعات قطاع الزراعة فى المساهمة فى تحقيق نحو 8 أهداف للتنمية المستدامة، هم الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف الثانى:القضاء على الجوع، والهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الثامن:العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الثانى عشر:الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف الخامس عشر:الحياة فى البر، والهدف السابع عشر:عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

من جانبه، قال السيد القصير: إن هناك مشروعات مستقبلية فى مجالات الزراعة والامن الغذائى والدواجن ومراكز تجميع الألبان والتحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية والتوسع فى تمويل سلاسل القيمة وتطوير وحدات الطب البيطري بالمحافظات والتوسع فى منظومة التلقيح الاصطناعي وتدعيم صغار المزارعين ومشروعات التنمية المستدامة والتغييرات المناخية يتم دراستها حاليا مع المؤسسات الدولية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى، مشيدا بدور وزيرة التعاون الدولى فى مساندة القطاع الزراعى فى ظل ازمة فيروس كورونا.

وأكد أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة فى أي تمويل خارجى يوجه للزراعة لضمان ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات على أن يتم مراجعة المشروعات محل الاهتمام حاليا وتحديد الأولويات لها.