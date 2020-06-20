أخبار مصر | أتوبيسات مجانية بالجيزة لنقل المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية والدبلومات

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر أتوبيسات مجانية بالجيزة لنقل المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية والدبلومات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عبدالله الأمين، العام لنقابة المهن التعليمية: إنه تم التواصل مع محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، بحضور مدير مديرية التربية والتعليم خالد حجازي، وتم الاتفاق على توفير أتوبيسات لنقل المعلمين من وإلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات، مجانا.

وأضاف أن الأتوبيسات مجانية، وسوف تتواجد في السادسة صباح كل يوم امتحان أمام مقار الإدارات التعليمية من أجل نقل المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات من وإلى مقار لجان سير الامتحان.

وتابع أنه سيتم توفير مظلات خارج اللجان لخدمة المعلمين والطلاب أثناء توقيع كشف درجات الحرارة، وسيتم توفير وجبات ساخنة للمعلمين داخل الاستراحات، بالإضافة إلى المساهمة في أعمال تطهير وتعقيم اللجان واستراحات المعلمين، والتواصل مع الجهات التنفيذية أثناء فترة الامتحانات لمتابعة الأحوال الصحية.

وتلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، تقارير الأداء من غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية للمعلمين في المحافظات المختلفة.

وتضمنت تقارير الأداء أنه تم الاتفاق على توفير وسائل مواصلات مجانية للمعلمين المكلفين بأعمال الملاحظة في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وكذلك إمكانية الحصول على قرض حسن للمنتدبين لتلك الامتحانات؛ جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتوفير كافة سبل الراحة والدعم والأمن والسلامة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة، في ظل تفشي جائحة كورونا.

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