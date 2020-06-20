أخبار مصر | بنظام "التعليم عن بُعد".. تخريج أول دفعة من الأئمة الوافدين

والأئمة الوافدون، من دول: (السودان – نيجيريا – الكاميرون– بنين الشعبية–الصومال-تونس- توجو- الهند- ماليزيا- أندونيسيا- أوزباكستان- بورما- كازاخستان).

وأوضح الدكتور محمد الضويني، رئيس الأكاديمية، أنه حرصًا من الأزهر على سلامة الأئمة والوعاظ الوافدين، في ظل انتشار فيروس "كورونا"؛ فقد تم اعتماد آلية "التدريب والتعلم عن بعد" في الدورة الأخيرة رقم (127)، وذلك من خلال إنشاء عدد من الفصول والمجموعات الافتراضية، وعقد عدد من "الورش التدريبية" الافتراضية، من خلال الجمع بين نوعي التدريب عن بعد بنوعيه المتزامن وغير المتزامن.

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وأضاف أنَّ تلك الدورات تأتي في ظل توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأهمية تأهيل الأئمة والوعاظ الوافدين، ليكونوا سفراء للأزهر في بلادهم، من خلال تقديم العديد من البرامج التدريبية داخل الأكاديمية؛ حتى يكون الدعاة على دراية بمجريات العصر وتطوراته، وتمكينهم من الدفاع والحديث عن القضايا المثارة بفكر مستنير، وتنمية مهارات الدعاة وتدريبهم على التواصل الفعال، لتحقيق أكبر قدر من التأثير الإيجابي فى الجماهير.